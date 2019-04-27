Луганск, 27 апреля, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Тела ещё восьми горняков извлекли спасатели из аварийной шахты «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка Луганской Народной Республики. Общее число обнаруженных тел погибших достигло 13 человек. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Mchs-lnr.su Спасатели в шахте

Продолжаются поиски четырёх шахтёров, пропавших без вести. В поисково-спасательной операции принимают участие горноспасатели МЧС России.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извлечении из аварийной шахты тел пятерых погибших горняков.

Напомним, взрыв метана на шахте «Схидкарбон» произошёл 25 апреля в Лутугинском районе ЛНР. По предварительным данным, пропали без вести 17 шахтёров.