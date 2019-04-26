Токио, 26 апреля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Японская компания Suzuki ожидает, что падение прибыли за прошедший финансовый год составит 13,4% по сравнению с годом ранее. Об этом 26 апреля сообщает агентство Reuters.

Intelligent Car Leasing Эмблема Suzuki

Компания в ближайшее время подведет итоги 2018 финансового года, который заканчивается мартом 2019 года. Suzuki ожидает, что выручка компании может составить 324 млрд иен (2,90 млрд долларов), что на 26 млрд иен (0,23 млрд долларов) меньше запланированного уровня.

Напомним, 19 апреля 2019 года четвертый по величине автопроизводитель Японии Suzuki Motor сообщил об отзыве более двух миллионов автомобилей в Японии, выпущенных в период с мая 2015 года по февраль 2019 года. Из-за которого компания потеряет около 800 миллионов долларов.

Сообщается также, что Suzuki Motor совершила ряд нарушений японских стандартов безопасности транспортных средств, осуществляя заведомо некачественную проверку автомобилей перед отгрузкой дилеру.

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