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Японская Suzuki отзывает 2 миллиона автомобилей из-за крупного скандала

Экономика

Suzuki Motor уведомила Министерство транспорта Японии, что отзовет рекордное число автомобилей из-за скандала с нарушением стандартов безопасности

Японская Suzuki отзывает 2 миллиона автомобилей из-за крупного скандала
Suzuki Kizashi lukewilson93

Токио, 20 апреля 2019, 11:02 — REGNUM  19 апреля один из ведущих японских автопроизводителей Suzuki Motor сообщил об отзыве более двух миллионов автомобилей в Японии, выпущенных в период с мая 2015 года по февраль 2019 года. Отзыв автомобилей будет стоить компании около 800 миллионов долларов.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», детали дела станут известны после проверки Министерства транспорта, которая будет проведена в ближайшее время. По предварительным данным, компания совершала ряд нарушений японских стандартов безопасности транспортных средств, осуществляя заведомо некачественную проверку автомобилей перед отгрузкой.

В случае подтверждения несоответствий, компанию ждет административное наказание.

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Зарубежная хроника
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