Москва, 26 апреля, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Нефть марки Brent подешевела, но продолжает оставаться выше $74 за баррель. В рамках локального разворота, который начал формироваться на прошлой торговой сессии, Brent может скорректироваться в район $70 за баррель. При этом среднесрочный тренд пока остается актуальным, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Спусковым крючком начала коррекции стали ожидания, что ОПЕК в ближайшее время увеличит добычу, чтобы компенсировать снижение экспорта из Ирана после ужесточения санкций США против Тегерана», — пояснил эксперт.

Тем не менее текущее падение вряд ли будет продолжительным, учитывая повод. Реально тенденция может измениться в случае отмены ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК+ на июньском заседании.

«Вероятность, что повторится прошлогодний сценарий, достаточно высока. Как минимум российская сторона не видит целесообразности продлевать сделку на следующее полугодие 2019 года», — считает Исмаилов.

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