Пекин, 26 апреля, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Китая достигло беспрецедентно высокого уровня, заявил 26 апреля президент РФ Владимир Путин на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине.

Lommes Один пояс, один путь

«Наше сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня и стало примером того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире», — сказал Путин.

По словам российского лидера, по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 24,5%, составив рекордные $108 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Пекине состоялась торжественная церемония открытия второго форума «Один пояс, один путь», в котором примут участие лидеры 37 стран мира. Общее заседание глав государств запланировано на 27 апреля.

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