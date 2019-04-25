Путин: Россия и Китай устраняют глобальное лидерство Запада

Пекин, , 15:20 — REGNUM Россия и Китай «подошли к юбилею с лучшими отношениями за всю историю» и совместно исправляют перекосы в мировой политике. Об этом в опубликованном 25 апреля интервью китайскому правительственному изданию «Жэньминь Жибао» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Российско-китайское внешнеполитическое взаимодействие — это важный стабилизирующий фактор в мировых делах, тем более что у наших стран совпадающие или весьма близкие позиции по ключевым проблемам современности», — констатировал Путин.

Он выразил сожаление в связи с тем, что «отдельные государства Запада заявляют претензии на единоличное глобальное лидерство. Грубо попирают нормы и принципы международного права, прибегают к шантажу, санкциям и давлению, пытаются силой навязать свои ценности и сомнительные идеалы целым странам и народам».

«Мы с такими подходами категорически не согласны. Для оздоровления международной обстановки, формирования более справедливого и демократического мироустройства продолжим тесно координировать шаги России и Китая по актуальным глобальным и региональным вопросам, плодотворно взаимодействовать на таких ведущих многосторонних площадках, как ООН, «Группа двадцати», ШОС, БРИКС, АТЭС. При этом мы всегда открыты для сотрудничества и совместной работы с единомышленниками — со всеми, кто заинтересован в развитии межгосударственного общения на незыблемой основе Устава ООН и международного права», — сказал российский лидер.

По его словам, РФ и КНР всегда открыты для сотрудничества и совместной работы с единомышленниками — то есть со всеми, кто заинтересован в развитии межгосударственного общения на незыблемой основе Устава ООН и международного права.

Путин отметил, что у России есть своё видение перспектив региональной интеграции, которое воплощается, в частности, в ЕАЭС и планах по формированию Большого евразийского партнёрства — широкой сети региональных интеграционных объединений, развивающихся скоординированно на основе принципов равноправия, открытости, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. В это роль Китая «как стратегического партнёра России — трудно переоценить», подчеркнул президент.

«Ведь, по сути, создание «Большой Евразии» — это сопряжение Евразэс и концепции «Один пояс, один путь», — цитирует Путина президентская пресс-служба.

Российский лидер также отметил успехи в двусторонних отношениях. В частности, по итогам 2018 года взаимный товарооборот превысил рекордную отметку в 100 миллиардов долларов. Кроме того, развивается инвестиционное и финансовое взаимодействие, а также российско-китайская кооперация в сфере энергетики, в высокотехнологичных областях.