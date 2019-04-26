Москва, 26 апреля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Около половины жителей России (41%) собирается провести майские праздничные выходные дома, в родном городе. Такие данные приводит исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru.

Архип Куинджи. Море. Крым. 1908

На дачу или в деревню отправится минимальное за семь лет количество — 16% граждан РФ. 15% намерены работать в майские праздники.

На природе за городом планируют отдохнуть 8%. Отправятся в туристическую поездку по России 3% респондентов. За границей и в гостях будут проводить майские праздники по 1% граждан соответственно.

Опрос проведен 19 — 22 апреля 2019 года в 408 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России число граждан, которые будут работать в майские праздники выросло в 1,5 раза — с 6% в 2012 году до 15% в 2019 году.

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