Владивосток, 25 апреля, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Власти Украины с помощью «каких-то силовых акций» пытаются «нагнуть» Донбасс. Об этом 25 апреля заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Гражданская война на Украине

По его словам, официальный Киев не стремится к решению вопроса путем диалога с проживающими на этих территориях людьми.

«Это все попытки (властей Украины) так или иначе нагнуть, наклонить (Донбасс) с помощью каких-то силовых акций», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, указ, обеспечивающий жителям Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) возможность получения российских паспортов по упрощенной процедуре, подписал президент России Владимир Путин 24 апреля.

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