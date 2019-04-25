Владивосток, 25 апреля, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший 24 апреля во Владивосток, является интересным собеседником. Об этом сообщил журналистам президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам саммита.

Kremlin.ru Ким Чен Ын и Владимир Путин

«Ким Чен Ын — человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам», — сказал глава российского государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке 25 апреля 2019 г. Лидеры двух стран провели переговоры в двух форматах — «один на один» и с участием членов делегаций.

Читайте также: Ким Чен Ын о России: «Дружественный великий сосед»

А также: Путин: Запад навязывает свои ценности угрозами и давлением