Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились более трех часов
Владивосток, 25 апреля, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном, которые прошли 25 апреля во Владивостоке, продлились три с половиной часа. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
(сс) stephan
КНДР
По его словам, около двух часов главы государств беседовали тет-а-тет, а затем продолжили встречу с участием представителей делегаций.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР прибыл с первым официальным визитом во Владивосток 24 апреля. После церемонии встречи северокорейский лидер отправился на остров Русский.
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