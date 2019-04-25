Москва, 25 апреля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Среди иностранных гостей, приезжающих в Россию, китайские туристы уверенно лидируют. За последние пять лет их количество выросло почти вдвое — на 93%, заявил сегодня, 25 апреля, президент РФ Владимир Путина в интервью китайскому изданию «Жэньминь Жибао», сообщается на сайте Кремля.

Trendymen.ru Китайцы

По словам Путина, излюбленными городами туристов из КНР остаются Москва и Санкт-Петербург. Вместе с тем им стоит познакомиться и с другими российскими регионами.

Это города Золотого кольца, Урал и Сибирь, Кавказ, Сочи. Также на территории России находятся 29 объектов, внесённых ЮНЕСКО в Список всемирного культурного и природного наследия.

Отдельное направление для туристов из Китая — памятные места, связанные с историей революционного движения, жизнью советских партийных и государственных лидеров.

«Особого упоминания заслуживает такой самобытный регион, как Крым. В России есть что посмотреть, есть где отдохнуть, — подчеркнул Путин. — Хочу сказать всем гостям из дружественного Китая — добро пожаловать в Россию».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 26−27 апреля с рабочим визитом посетит Китай.

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