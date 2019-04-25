Путин 26 апреля посетит с рабочим визитом Китай

Москва, , 07:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин 26−27 апреля с рабочим визитом посетит Китай, сообщается на сайте Кремля.

В ходе двухдневного визита Путин проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудят дальнейшего развития российско-китайского сотрудничества.

Также президент России примет участие во II Международном форуме «Один пояс, один путь». В рамках форума он проведёт встречи с лидерами ряда государств.

На данную тему: Путин: Связи России и Китая развиваются впечатляющими темпами

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что торгово-экономические связи между Россией и Китаем развиваются впечатляющими темпами.

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