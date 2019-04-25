Шри-Джаяварденепура-Котте, 25 апреля, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Утром 25 апреля прогремел новый взрыв неподалеку от столицы Шри-Ланки — Коломбо. Об этом сообщает телеканал News 1st.

Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе

По информации телеканала, пока нет данных о пострадавших. На месте работает служба безопасности острова.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Террористы, которые активировали бомбы, также погибли.

К настоящему моменту задержаны более 60 подозреваемых в организации терактов.

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