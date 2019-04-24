На Шри-Ланке спецслужбы подорвали подозрительный мотоцикл

Коломбо, Шри-Ланка, , 09:27 — REGNUM На Шри-Ланке сотрудники спецслужб осуществили контролируемый взрыв мотоцикла возле одного из кинотеатров в Коломбо, передает телеканал News First.

По данным полиции, контролируемый взрыв был необходим, чтобы открыть сиденье мотоцикла. Более подробной информации не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке была совершена серия терактов — террористы совершили нападения на несколько католических церквей, а также отелей. В результате погибли более 350 человек, еще по меньшей мере 500 пострадали.

Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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