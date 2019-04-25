Москва, 25 апреля, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 24 апреля завершились в небольшом плюсе на уровне $74,51 (+0,16%). Цена снижалась на данных по запасам нефти от минэнерго США, но к закрытию дня покупатели открыли все потери, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

Согласно последним данным, за неделя 13−19 апреля в США выросла запасы нефти выросли на 5,5 млн баррелей, до 460,6 млн (прогноз был +1,255 млн. баррелей). Запасы бензина снизились на 2,1 млн баррелей, до 225,8 млн баррелей (прогноз был — 1 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 662 тыс. баррелей, до 127 млн баррелей (прогноз был — 1,2 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс., до 12,200 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 25 апреля, баррель Brent стоит 74,57 (+0,09%). Несмотря на укрепление доллара США, покупатели настроены двигать цену выше к $75,25.

Если от него не последует отскока, то тогда можно готовится к ралли до $79. Поддержка расположена на уровне $73,80. Для покупателей это ключевой уровень. Если они его не защитят, то последует падение до $73.

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