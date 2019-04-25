Бразилиа, 25 апреля, 2019, 04:54 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Бразилии задержали попугая, надрессированного предупреждать местных наркоторговцев о появлении правоохранителей, сообщает газета The Guardian.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая 2». Реж. Александр Давыдов. 1987. СССР Под арестом

Газета сообщает, что бразильская полиция проводила рейд по поимке торговцев наркотиками. В тот момент, когда полицейские приблизились к дому подозреваемого в наркоторговле, попугай выкрикнул «Мама, полиция!».

Полицейские предполагают, что наркоторговцы специально научили попугая предупреждать их об опасности. С другой стороны, сотрудники ветеринарных служб отрицают, что птица подвергалась дрессировке.

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Теперь пернатого «сообщника» передали в зоопарк, где он пробудет три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая полиция изъяла более 140 килограммов наркотиков, перевозившихся в грузовике с бананами. Отмечалось, что наркотические вещества были запакованы в контейнеры с бананами.