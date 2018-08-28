Вторник, 28 Августа 2018 года
06:34:31 МСК

Шериф из Флориды «задержал» опоссума

Происшествия

И добился от зверька «чистосердечного признания»

Сэнфорд, США, 28 августа 2018, 06:00 — REGNUM  Шериф из американского штата Флорида помог поймать опоссума, который свалился с потолка в спальную комнату, сообщает пресс-служба управления шерифа округа Семинол.

«Эрик Филлипс выхал на вызов в жилой дом на Лэйк Мэри. Ранним утром в субботу потерпевший сообщил о нарушителе, ворвавшимся в его спальню», — говорится в сообщении.

После осмотра места происшествия, Филлипс обнаружил, что опоссум свалился с чердака в спальную комнату, а затем заббарикадировался за тумбочкой.

«Следователь Филлипс, потерпевший и его друг смогли поймать животное при помощи одеяла и пластиковой коробки. Вместо предъявления обвинений в нарушении неприкосновенности жилища и оказания сопротивления при задержании, опоссума отпустили после чистосердечного признания», — завершает историю пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа 2018 года житель Флорида Эзра Джеймс поймал в ловушку енота, который съел его манго. Джеймс решил отомстить животному и поджег енота заживо. По факту случившегося Джеймс обвиняется в жестоком обращении с животным.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, за что житель Флориды поджег енота

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения животных
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить