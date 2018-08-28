Шериф из Флориды «задержал» опоссума

Сэнфорд, США, , 06:00 — REGNUM Шериф из американского штата Флорида помог поймать опоссума, который свалился с потолка в спальную комнату, сообщает пресс-служба управления шерифа округа Семинол.

«Эрик Филлипс выхал на вызов в жилой дом на Лэйк Мэри. Ранним утром в субботу потерпевший сообщил о нарушителе, ворвавшимся в его спальню», — говорится в сообщении.

После осмотра места происшествия, Филлипс обнаружил, что опоссум свалился с чердака в спальную комнату, а затем заббарикадировался за тумбочкой.

«Следователь Филлипс, потерпевший и его друг смогли поймать животное при помощи одеяла и пластиковой коробки. Вместо предъявления обвинений в нарушении неприкосновенности жилища и оказания сопротивления при задержании, опоссума отпустили после чистосердечного признания», — завершает историю пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа 2018 года житель Флорида Эзра Джеймс поймал в ловушку енота, который съел его манго. Джеймс решил отомстить животному и поджег енота заживо. По факту случившегося Джеймс обвиняется в жестоком обращении с животным.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, за что житель Флориды поджег енота