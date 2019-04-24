Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге выставлено на продажу здание канатного цеха с водонапорной башней, построенное в стиле конструктивизма в 1929—1930 годах по проекту архитектора Якова Чернихова.

Дарья Драй ИА REGNUM Башня здания канатного цеха

Здание признано объектом культурного наследия регионального значения, что подразумевает обязательства владельца по его сохранению и реставрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание канатного цеха

Объявление об продаже размещено на сайте специализированного агентства «Петербургская недвижимость» и на сайте объявлений Avito. Цех является частью завода «Красный гвоздильщик» на 25-й линии Васильевского острова, д. 8. Цена лота площадью 7300 кв. метров определена в 328,5 млн рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание канатного цеха

Как отмечает продавец, на объекте ведутся противоаварийные работы и подготовка к реконструкции. Предполагается, что в здании цеха можно разместить коммерческие и офисные помещения, например, открыть супермаркет, детский центр, кафе, ресторан, фитнес-центр или что-то иное.

Дарья Драй ИА REGNUM Башня здания канатного цеха

Вблизи здания цеха с башней в обозримом будущем появится новая станция метро «Горный институт», что привлечет к этому месту дополнительный поток потенциальных клиентов.

Дарья Драй ИА REGNUM Башня здания канатного цеха

Авторы объявления приложили к нему фото нынешнего состояния здания и эскизы того, как оно может выглядеть после реконструкции.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание канатного цеха

Зданию активно ищут нового хозяина, вероятно, в силу того, что оно оказалось на территории жилого комплекса бизнес-класса «Палацио», с которым будет резко контрастировать. Как отмечают СМИ, «Петербургская Недвижимость» входит в холдинг Setl Group. Другая компания этого холдинга, Setl City, как раз и застраивает территорию бывшего завода «Красный гвоздильщик».

Дарья Драй ИА REGNUM Здание канатного цеха

Судя по тому, что объявление на Avito размещено 3 апреля и до сих пор актуально, новый хозяин цеху с башней пока не нашелся.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание канатного цеха

Spbrealty.ru Эскиз приспособления башни с цехом

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Петербурге снесли постройки советских времен у здания Левашовского хлебозавода, являющегося памятником архитектуры конструктивизма и блокадным памятником, объектом культурного наследия. Это вызвало критику градозащитников, однако власти признали работы законными.

Проект реконструкции предполагает создание нового культурного пространства с выставочными помещениями, лекционными площадками, общедоступным сквером с уличными световыми инсталляциями. В здании Левашовского хлебозавода разместится экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда.