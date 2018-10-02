В Петербурге сносят поздние пристройки к Левашовскому хлебозаводу

Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге возобновились строительные работы у здания Левашовского хлебозавода. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 октября градозащитники. Их беспокоит судьба памятника блокадной истории Ленинграда: они убеждены, что ценность представляет не только то здание, что официально признано объектом культурного наследия.

Напомним, холдинг RBI Эдуарда Тиктинского получил разрешение на строительство жилого комплекса вокруг этого памятника архитектуры конструктивизма. Несколько недель назад международная организация в области наследия архитектуры XX века DOCOMOMO подала в комитет по госконтролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП) заявление о выявлении ценности ещё части комплекса, которую RBI предполагает снести.

«Градозащитники обращаются к губернатору Петербурга и всем профильным ведомствам с призывом не допустить демонтаж до завершения рассмотрения вопроса об историко-культурной ценности комплекса», — пишут активисты.

Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в холдинге RBI, КГИОП свое решение уже принял. 1 октября 2018 года комитет отказался включать в перечень выявленных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, поздних построек на территории Левашовского хлебозавода. Таким образом, статус объекта и его границы остаются прежними, подчеркивают в холдинге.

«Работы по реконструкции, включающие в себя разбор сооружений, закрывающих вид на памятник и не имеющих исторической ценности, будут продолжены», — добавили в RBI.

Проект реконструкции предполагает создание нового культурного пространства с выставочными помещениями, лекционными площадками, общедоступным сквером с уличными световыми инсталляциями. В здании Левашовского хлебозавода разместится экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда, над ее концепцией сейчас работает «Дом культуры Льва Лурье».

В настоящее время компания располагает всеми разрешительными документами, подчеркивают в RBI.

«Тем не менее, на прошлой неделе, в момент выхода компании на площадку, со стороны нескольких активистов градозащитного движения и ряда СМИ в адрес Группы RBI стали звучать обвинения в «сносе» и «уничтожении» исторических зданий Левашовского хлебозавода. Данные сообщения не имеют под собой оснований и противоречат идеи реконструкции Левашовского хлебозавода, которую осуществляет Группа RBI, что полностью подтвердило и вынесенное распоряжение КГИОП», — заключили в компании.

Левашовский хлебозавод построен в 1932−33 годах по проекту инженера Георгия Марсакова и, предположительно, архитектора Александра Никольского. В период блокады Ленинграда завод продолжал работать и выпекать хлеб для ленинградцев.

В 1996 г. была проведена кардинальная перестройка Левашовского хлебозавода, в 2000-х годах территория уплотнилась новыми зданиями и сооружениями, историческое инженерное оборудование было полностью утрачено. В 2012 году Левашовский хлебозавод был признан объектом культурного наследия регионального значения.

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