Москва, 24 апреля, 2019, 13:46 — ИА Регнум. После сокрушительной для Петра Порошенко победы на президентских выборах его оппонента Владимира Зеленского, похоже, все еще действующего главу Украины ждет новый удар: его бывшие верные вассалы открыто или чуть в более дипломатичной форме начали присягать на верность новому президенту. Вот и премьер-министр Владимир Гройсман подсчитал, что «вовремя предать — это не предать, а предвидеть», и, вопреки всей предыдущей политике своего кабинета (и президента), начал требовать от государственного монополиста «Нафтогаза» снижения цен на газ и поисков «дешевого газа по всему миру», заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Цитата из к/ф «Побег из Шоушенка». реж Фрэнк Дарабонт. 1994. США Дыра

Она напомнила, что ранее высокие цены на газ для населения Украины сам Порошенко и его правительство характеризовали как «цену независимости», а также послушно исполняли пожелания МВФ о повышении тарифов на газ для населения. Но с избранием президентом Зеленского все меняется: избранный президент может в корне изменить политику в области закупок газа и реформировать «Нафтогаз», что он и обещал в ходе своей избирательной кампании.

«А теперь немного цифр, приводившихся в конце 2018 года в ряде украинских СМИ. За время президентства Петра Порошенко (с 2014 по 2018 год) тарифы на газ для населения выросли в семь раз, на электричество — почти в четыре раза, на водоснабжение — в пять раз, на отопление — в 10 раз. При этом в долларовом эквиваленте средняя зарплата на Украине упала почти на 40%, а средняя пенсия уменьшилась вдвое. Население страны сильно обеднело, олигархи обогатились, а Международный валютный фонд требует реформы «Нафтогаза» и повышения тарифов на газ еще примерно на 15%», — пояснила эксперт.

Высокая стоимость газа для населения вызвана тем, что Украина отказалась от закупок российского газа напрямую и покупает его теперь по реверсу в основном у Словакии, а также у Венгрии и Польши. В среднем реверсный газ обходится Украине в $340 за тысячу кубометров, в то время как Россия устанавливала до 2014 года для Украины такие же цены, как и для Белоруссии, а сегодня тысяча кубометров российского газа для Беларуси обходится в $170, то есть вдвое дешевле.

«Нужно отметить, что Украина сама также добывает газ, часть добытого газа закачивается в подземные хранилища, но даже вместе с накопленным газом в хранилищах собственная добыча обеспечивает, по оценкам российских и украинских СМИ, только 60% потребности страны в газе, остальные 40% все равно приходится импортировать и дорого платить за это, а потом бремя высоких цен поставщика перекладывать на население. Но где же Украине взять более дешевый газ, чем у Газпрома, который занимает 36% европейского рынка газа благодаря своей достаточно гибкой политике скидок», — отметила Мильчакова.

Теоретически Украина может обратиться за помощью к США, которые давно мечтают стать конкурентом России на газовом рынке Европы. Но только сжиженный газ стоит на 15−35% дороже, чем российский трубопроводный газ, и, самое главное, Украина не располагает терминалами для приема и разжижения СПГ.

Значит, по её мнению, придется импортировать СПГ из Польши или стран Прибалтики, где такие терминалы уже построены, но, что самое интересно, даже эти страны не отказываются от российского трубопроводного газа, потому что он обходится им дешевле, а для Украины эти посредники опять накрутят цену, как накручивают цены на реверсные поставки.

«Есть, правда, еще один выход: импортировать газ у «Новатэк», который дешевле даже газпромовского трубопроводного газа на 30−40%. Но «Новатэк» пока не может поставлять за границу объемы, сравнимые с поставками трубопроводного газа, а для Украины все будет упираться опять в отсутствие терминалов по приему СПГ и инвестиций для того, чтобы эти терминалы построить.

В результате не исключено, что новая команда политиков, пришедшая к власти, если не намерена закончить свою политическую карьеру так же бесславно, как Порошенко, будет искать возможности для того, чтобы восстановить отношения с Россией в газовой сфере. Но это произойдет уже не как раньше, а на выгодных России условиях», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге в Киевской области завил, что украинский «Нафтогаз» должен искать дешевый газ по всему миру.

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