Москва, 24 апреля, 2019, 11:41 — ИА Регнум. В России большинство родителей 11-классников (70%) отрицательно относятся к ЕГЭ. Положительные отзывы дали 20%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Выпускники школ, а ныне студенты вузов (51%) также не одобряют ЕГЭ. Положительные отзывы о современной системе аттестации общего образования дали 28% студентов.

Среди учителей полностью положительно к ЕГЭ относятся только 8% учителей. Скорее отрицательно относятся к единому госэкзамену 26% педагогов, полностью отрицательно — 21%.

Одобрят сдачу ЕГЭ 21% учителей. Положительные отзывы чаще дают преподаватели математики (30%), русского языка и литературы (34%).

Опрос проведён 24—31 марта 2019 года в 179 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1000 респондентов, среди них учителя, репетиторы, студенты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в российских школах досрочный период сдачи ЕГЭ-2019 прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений.

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