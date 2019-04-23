Более 160 нарушителей удалили с досрочного ЕГЭ-2019

Москва, , 15:24 — REGNUM В российских школах досрочный период сдачи ЕГЭ-2019 прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений, сообщили в Рособрнадзоре.

Вместе с тем с досрочного ЕГЭ были удалены 163 нарушителя, в том числе 87 — за использование мобильных телефонов, а также 54 — за шпаргалки.

Также аннулированы результаты экзаменов за различные нарушения у 180 участников ЕГЭ. При этом общее количество в 2019 году нарушений во время досрочного периода сократилось почти на четверть по сравнению с 2018 годом.

Досрочно сдал ЕГЭ 1221 выпускник текущего года. Всего экзамены досрочно сдали около 28 тыс. человек. 43% сдавали русский язык, 36% — профильную математику и 31% — обществознание.

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Как сообщало ИА REGNUM, в российских школах досрочный этап сдачи ЕГЭ начался с 20 марта и продлился до 10 апреля.

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