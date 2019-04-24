Симферополь, 24 апреля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).

GvozdevN Бутылки для вина

В письме сообщается, снабжением Крыма стеклотарой в основном занимаются два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло». Однако у последнего в результате сделки по продаже группы компаний контроль перешел к американским акционерам, после чего сменился генеральный директор.

«Следуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он (новый топ-менеджер Александрс Павловс) останавливает любое сотрудничество с потребителями бутылки, расположенными в Крыму», — говорится в письме.

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Вместе с тем «Русджам» один не справляется с необходимым объемом поставок, поэтому появился риск остановки винодельческих предприятий в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент России Владимир Путин пообещал на законодательном уровне оказать поддержку отечественным производителям вина защищённого географического наименования.

Кроме того, законопроект о поддержке отечественных производителей вина в Госдуме обещают принять в апреле. Его авторы предлагают меры, позволяющие обеспечить импортозамещение всего цикла производства вина.

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