Москва, 24 апреля, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 23 апреля завершились в небольшом плюсе. Покупатели встретили сопротивление в районе $74,71. Цена остается торговаться на высоком уровне с ноября прошлого года, однако ситуация близка к развитию коррекционного движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Решение США не продлевать разрешения на импорт иранской нефти вызвало у инвесторов опасения по перебою в поставке нефти, что может привести к нехватке топлива на мировом рынке. Саудовская Аравия уже выступила с заявлением, в котором выразила готовность обеспечить поставку нефти.

Геополитические факторы — это хорошо для повышения цен, но есть другой важный фактор — психологический. Без новых драйверов к росту покупатели начнут фиксировать прибыль по длинным позициям, что вызовет на рынке краткосрочное падение цен.

Давление на покупателей оказал отчет Американского института нефти. Согласно последним данным, запасы сырой нефти в США за последнюю неделю резко увеличились, на 6,86 млн баррелей. Вряд ли стоит ожидать роста на нефтяном рынке до выхода официального отчета минэнерго США.

Сегодня, 24 апреля, в рамках коррекционного движения цена на Brent может снизиться до $73,42. Это уровень поддержки, от которого стоит ожидать нового повышения цен. Если цена удержится выше $73,80, то к закрытию дня цена может восстановиться до $74,75.

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