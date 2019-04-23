Санкт-Петербург, 23 апреля, 2019, 22:01 — ИА Регнум. «Идея создать парк вместо судебного квартала — правильная и мудрая», — считает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Об этом он заявил в интервью каналу «Россия 24», комментируя предложенный главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым проект нового общественного пространства и театрально-выставочного комплекса на набережной Невы.

Kremlin.ru Александр Беглов представил Владимиру Путину проект по созданию парковой зоны на набережной Малой Невы

Пиотровский отметил, что проект должны принять жители Петербурга, что очень трудно, поэтому новый парк «не должен быть похож на разные ЦПКО, которые мы имеем».

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев считает, что новый парк даст жителям и гостям города «возможность доступа к невероятным богатствам Петербурга».

«Я всячески приветствую любые инициативы, которые укрупняют возможности, — особенно для юных, для детей и для всех, кто любит культуру», — сказал он.

«Парк — зона, которая будет создана для прекрасных жителей Северной столицы и для гостей», — согласен актёр Константин Хабенский. Он выразил уверенность, что новое общественное пространство даст импульс «для того, чтобы культурная столица снова вернула себе это почетное звание».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург 23 апреля одобрил предложенную главой города Александром Бегловым идею создания парка и театрально-выставочного центра на месте планировавшегося строительства зданий Верховного суда, судебного департамента и элитной недвижимости. Глава государства не исключил, что парк может оказаться лучше, чем московское «Зарядье».

Политконсультант Виктор Потуремский, комментируя решение Беглова, заявил, что врио губернатора точно чувствует запросы самих жителей Санкт-Петербурга и пользуется особым доверием со стороны руководства страны.