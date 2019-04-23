«Беглов предложил решение, отвечающее запросам петербуржцев», – эксперт

Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM «Александр Беглов предложил решение, которое точно соответствует запросам самих петербуржцев», — заявил ИА REGNUM политический консультант Виктор Потуремский, комментируя инициативу главы Санкт-Петербурга создать новую парковую зону и театрально-выставочный комплекс на месте планировавшегося строительства судебного квартала.

Пересмотр масштабных планов и знаковых проектов Потуремский назвал беспрецедентным решением.

«Обычно принятие таких ключевых решений переносится на период после выборов, когда сформировано новое правительство», — сказал он.

По словам эксперта, то, что Беглов уже сейчас представил главе государства новый проект и получил его одобрение, свидетельствует о большом доверии к главе Санкт-Петербурга — города, который находится в особом внимании федеральных властей и, «понятно почему», лично Владимира Путина.

Кроме того, представленный проект, считает Потуремский, говорит о качестве работы команды Беглова и самого врио губернатора, чувствующего резонансные темы и запросы жителей Санкт-Петербурга: они давно выступали за появление нового, открытого для всех общественного пространства вместо судебных зданий и элитных домов.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин не исключил, что новый парк в Санкт-Петербурге может оказаться «получше» московского «Зарядья», созданного на месте снесённой гостиницы «Россия». Проект «Арт-парка» Беглов представил Путину 23 апреля в ходе визита главы государства.