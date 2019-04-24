Москва, 24 апреля, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Согласно заявлению замглавы МИД РФ Александра Глушко, официальное сотрудничество между Россией и НАТО полностью прекращено. Почему это событие, которое в прошлом веке могло бы означать преддверие крупномасштабной войны, в наше время беспокоит гораздо меньше, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Инициатором разрыва отношений выступил Брюссель, но вряд ли российская сторона начнет искать способы срочно договориться, нормализовать и перевести на конструктивные рельсы отношения с НАТО, ибо похоже, что разговаривать в руководстве альянса больше уже не с кем.

Натовская верхушка потеряла связь с реальностью, что в полной мере отражается на способности этой организации как к переговорной, так и к военной деятельности. В эпоху противостояния советского и западного содружеств контингенты НАТО в Европе исчислялись сотнями тысяч и могли быть быстро развернуты за счет призыва в миллионные структуры. С тех пор оптимизация по финансовым соображениям внесла существенные коррективы в эти показатели, особый шквал сокращений прошелся по натовцам в 1997—1998 годах.

Коснулось это прежде всего американских военных, но и местные, как показывает опыт учений 2017−2018 года, во многом потеряли былую боеспособность и в случае срочной необходимости смогут быстро собрать не более 5000 сил т.н. сверхвысокой готовности. А все оскорбительные высказывания в адрес России и обвинения в «агрессивных намерениях», судя по эволюции натовской обороны, не стоят выеденного яйца.

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