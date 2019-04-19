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НАТО: опасный военный блок или старый бабайка в шкафу?

Политика

Чем грозит для России полное прекращение сотрудничества с Североатлантическим альянсом?

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НАТО: опасный военный блок или старый бабайка в шкафу?
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
НАТО

Александр Запольскис, 19 апреля 2019, 18:36 — REGNUM  

Как сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Глушко, по состоянию на 15 апреля 2019 года официальное сотрудничество между Россией и НАТО по гражданской и военной линиям полностью прекращено. Инициатором выступил Брюссель, как выразился дипломат — полностью отказавшийся от позитивной повестки дня в отношениях.

В переводе на русский это значит примерно следующее. Разговаривать там стало не с кем и не о чем. Заявления официальных и неофициальных лиц НАТО абсолютно утратили адекватность реальной действительности и даже всякую логическую последовательность. Руководство Альянса занимается только эпической говорильней и самолюбованием, абсолютно никак не желая действительно решать задачи международной безопасности. Хотя бы в зоне собственной ответственности согласно их уставным документам.

После долгих и многочисленных попыток достучаться до их разума Россия на сохранение диалога махнула рукой тоже. Не хотите — дело ваше, у нас и других забот хватает. С этого момента каждый следует своим курсом. Но семь десятков лет непрерывного общения только сквозь прорезь прицела не прошли даром. Тем более что всегда ранее полный разрыв связей означал наступление 4 часов утра 22 июня 1941 года…

Командование НАТО и возглавлявшие его США аналогичные планы вторжения разрабатывали начиная с 1946 года (план Totality генерала Эйзенхауэра, того самого, который потом стал американским президентом). На данный момент аналогичных проектов известно более десятка. Наиболее часто упоминаемые — Dropshot (1949), SAC (1956) и проект Роберта Кеннеди по инсценировке нападения СССР на США для оправдания американского нападения на Советский Союз (1962). И что, началось?

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НАТО
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
НАТО

Отчасти да, хотя шаг натовского командования, а точнее — военно-политического руководства США военные эксперты и называют абсурдным. Но началось совсем не то, чего некоторые аналитики и комментаторы ожидали на протяжении всего периода холодной войны, а правящая элита некоторых постсоветских страны, вроде украинской, так вообще откровенно мечтает и по сей день. Количество и вправду перешло в качество, только оно оказалось совершенно иным.

Москва прекратила попытки диалога с Брюсселем не столько из-за неадекватности позиции НАТО по абсолютному большинству глобальных вопросов, сколько из-за критичного несоответствия самого НАТО раздуваемому им собственному медийному образу в СМИ.

Когда Вторая мировая война закончилась, США имели в Европе 1,9 млн солдат и офицеров в составе двух армейских групп, четырех армий и 62 дивизий (в том числе 43 пехотных, 16 бронетанковых и 3 воздушно-десантных). Потом, в 1946-м, группировку сильно урезали, до 290 тыс., но после создания оборонительного военного блока против СССР ее снова начали расширять.

Расквартированная в Западной Германии 7-я армия США в 1952 году превратилась в единое Европейского командование экспедиционных сил в Европе, подчинив себе командования сухопутных войск (USAREUR), ВВС (USAFE) и ВМС (USNAVGER).

На пике своего могущества оно имело на постоянной основе два армейских корпуса. 5-й состоял из 8-й механизированной и 3-й бронетанковой дивизии, 11-го бронекавалерийского полка, двух групп полевой артиллерии и отдельных частей обслуживания и обеспечения. В 7-й входили 3-я механизированная и 1-я бронетанковая дивизии, 3-я бригада 1-й механизированной дивизии, 2-й бронекавалерийский полк и стандартная корпусная основа в виде тех же двух групп полевой артиллерии и прочих тыловых подразделений.

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Солдаты США
Sgt. Taylor Hoganson. U.S. Army
Солдаты США

Кроме них командованию в Европе подчинялись 56-я бригада УР «Першинг», 32-е командование ПВО, а также собственное командование специальных операций в составе отдельного батальона рейнджеров и группы (полка) специального назначения. Плюс части связи, электронной и прочей разведки.

В 1980 году американский контингент в Западной Европе насчитывал 340 тыс. только постоянно развернутого состава и имел больше 450 тыс. так называемого приписного. Американские части, расквартированные дома, по зеленому свистку должны были ударными темпами перебрасываться в Европу для формирования там американской группировки в 780−900 тыс. штыков «первой очереди». С перспективой последующего их наращивания до 1,4−1,6 млн. в случае перехода холодной войны в обычную горячую. Еще 1,7−1,8 млн солдат выставляли европейские союзники.

Для ускорения процесса наращивания сил «в угрожающий период» в рамках операции «Маятник» планировалось перевозить через Атлантику личный состав первой волны только с личным стрелковым оружием. Все остальное загодя складировалось в Европе. Преимущественно на территории ФРГ (против ГДР и Чехословакии), так сказать, в полосе ответственности Центральной группы армий ВС СССР. Всего в Европе американцы накопили тяжелого вооружения на 7 (по другим данным 9) танковых и 14 (18) механизированных дивизий, а также боеприпасов и предметов снабжения из расчета на 400 суток активных боевых действий.

Вот тогда НАТО действительно представляло собой грозную военную силу. Но потом распался СССР, как оказалось, унося с собой главный смысл существования Альянса, а позднее начали заканчиваться деньги. Хотя насчет порядка событий тут сказать сложно. Вроде оптимизация экспедиционных сил по финансовым соображениям началась только после 1997−98 годов, однако уже в 1990-м, для предстоящей операции по освобождению Кувейта в Саудовскую Аравию был переброшен 7-й корпус, включая все ему принадлежавшие 1200 танков, 1700 бронемашин, 650 артсистем и 325 вертолетов.

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Транспортный самолет С-130 «Геркулес». Операции «Буря в пустыне»
Lietmotiv
Транспортный самолет С-130 «Геркулес». Операции «Буря в пустыне»

Хотя по окончании боев в Европу его вернули, но только для того, чтобы потом демобилизовать. В течение 1991−94 годов полностью домой в Америку уехали или оказались расформированы 3-я бронетанковая и 8-я механизированная дивизия, четыре бригады полевой артиллерии, две танковые бригады (включая знаменитую Берлинскую) и две механизированные. А 18 марта 1992 прекратил свою существование и сам 7-й корпус.

До середины нулевых командование войск США в Европе сохраняло 5-й корпус, хотя и в усеченном составе. Каждая из двух ему подчиненных дивизий по одной бригаде на постоянной основе тоже держала уже в Соединенных Штатах. Но потом всё стало совсем плохо.

В 2005 начался вывод домой единственной в Европе американской бронетанковой дивизии, а годом позднее ‑ и механизированной. Процедура полностью закончилась в мае 2011-го. К тому моменту также расформировали 41-ю бригаду полевой артиллерии, 11-ю группу армейской авиации и 190-ю инженерную бригаду.

К 2016 году американская группировка в Европе усохла до 62 тысяч штыков в тринадцати гарнизонах в пяти европейских странах: в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Германии и Италии, или более чем в пять раз. ВВС использовали семь баз в шести странах.

С 2004 года перестал существовать 6-й «Средиземноморский» флот. Сегодня он имеет единственный постоянно к нему приписанный борт — флагманский корабль командования и управления LCC 20 Mount Whitney. Дальше чистая игра в наперстки. Любая американская корабельная группировка, заходящая в Средиземное море с оперативными целями (например, стрельнуть крылатыми ракетами по Сирии) или следующая транзитом (допустим в Индийский океан через Суэцкий канал или обратно на базы в США), временно включается в состав 6-го флота. В результате флот есть, хотя кораблей и лодок у него нет — «ловкость рук и никакого мошенства».

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Корабли USS Porter и USS Mount Whitney
Mass Communication Specialist 1st Class Justin Stumberg
Корабли USS Porter и USS Mount Whitney

21 октября 2017 года командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что в его подчинении находится всего 30 тыс. военнослужащих, и это абсолютно недостаточно для решения каких бы то ни было оборонительных задач по сдерживанию российской военной агрессии. Из них две бригады — одна легкая пехотная «Страйкер» и одна еще более легкая, тоже пехотная, — батальон рейнджеров, артиллерийский дивизион, два дивизиона зенитных ракет и около 5 тыс. всяких штабных и тыловых. На этом всё.

Ах да, склады. С тяжелой техникой и вооружением для экстренного оснащения перебрасываемых через Атлантику частей. Когда-то там добра хранилось на 7 танковых и 14 механизированных дивизий. Но с тех пор утекло слишком много воды. К весне 2018 года складское хозяйство США в Европе позволяло развернуть всего 4 танковые бригадные группы и еще один бригадный комплект Корпуса морской пехоты хранится в Норвегии. Иными словами, от силы получится создать одну дивизию. И то если склады не накроют какие-нибудь «Калибры».

Больше американских сил в Европе нет. Имеющихся откровенно мало не то что для войны с Россией со сколько-нибудь решительными целями, их недостает даже для решения локальной задачи обороны одной только Прибалтики.

Проблему очевидного несоответствия факта ожиданиям в Пентагоне понимают более чем хорошо. Равно как не обольщаются на тему размера военной помощи союзников по блоку. Бундесвер в 1990-м насчитывал 360 тыс. штыков в сухопутных частях, сегодня их имеется лишь 62 тысячи, причем в боевых частях и того меньше — 24 тыс. штыков.

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Немецкие солдаты
Wir. Dienen. Deutschland
Немецкие солдаты

Это выглядит смешным, но его превосходят даже вооруженные силы Канады (88 тыс. чел.). На этом фоне заявленные 184 тысячи Войска Польского вообще кажутся великой армадой, хотя и там полноценных войск всего 102 тыс., остальное — очень легкие и слабо подготовленные территориальные батальоны.

Таким образом, формально, на бумаге, европейские партнеры собственных армий имеют как бы много, до 850−900 тыс. солдат и офицеров, но по факту единственным более-менее реальным формированием является европейский корпус быстрого реагирования, якобы включающий 23 тысячи человек из всех европейских стран вскладчину. Да и тот, как показали учения трех последних лет, может быть поднят по тревоге и куда бы то ни было перемещен в пределах 500 километров в течение не меньше чем 200 суток.

Впрочем, если уж очень срочно понадобится, из его состава можно быстро собрать целых 5 тыс. сил так называемой сверхвысокой готовности. Правда, речь тут идет исключительно об узко заточенном легком спецназе, вроде немецкой антитеррористической группы GSG9 и ее аналогов, к бою против линейных танковых и механизированных частей явно не очень пригодных. Да и этих на учениях 2017 года получилось сконцентрировать лишь около 600 человек. На всё НАТО.

Но признать факты дряхлеющий гегемон по целому ряду причин не желает. В том числе из стремления как-то сохранить альянс в качестве дойной коровы для поддержания на плаву американского военпрома. Хотя молока она уже давать категорически отказывается, тем не менее Пентагон старательно компенсирует стагнацию блока ростом медийной истеричности.

Как в части декларации целей как бы неуклонного увеличения могущества военных возможностей, так и в придумывании разных, якобы новых, стратегий сдерживания русских. Вроде учений по переброске 1-го батальона 5-го бронетанкового полка 2-й танковой бригады 1-й бронетанковой дивизии из Форт Блисс (США) в Польшу в начале текущего года.

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Русские идут
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Русские идут

Очевидность фатальной глубины несоответствия рекламной картины фактическому положению вещей и породила, в конечном счете, сложившуюся ситуацию. Всё сказанное выше не является шапкозакидательством или основанием для самоуспокоения. Россия свою обороноспособность и технический уровень вооруженных сил повышать продолжает.

Как прямо отметил Владимир Путин, если потребуется, мы полны решимости и имеем необходимые возможности ответить не только по Европе, но и нанести неотвратимое поражение по центрам принятия решений на территории США. Начинать войну мы не хотим и агрессивных планов не вынашиваем, но в случае необдуманных действий со стороны любого противника ударить можем и сделаем.

А вот именно что говорить нам с НАТО больше действительно не о чем. От слова — совсем. Демонтаж его остатков — это уже не наша проблема. И никакой для нас угрозы прекращение попыток диалога с этими неадекватами не несет совершенно. Мир изменился. История глобального противостояния с Североатлантическим альянсом закончена. И это, безусловно, хорошо.

regnum author Александр Запольскис
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НАТО: планы, развитие, проблемы
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