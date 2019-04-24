Варшава, 24 апреля, 2019, 04:05 — ИА Регнум. Польские военные эксперты вступили в резкую полемику по поводу канала через Балтийскую косу, который должен соединить Балтийское море и Калининградский (Вислинский) залив, обеспечив проход польских кораблей в порт Эльблонг. Почему эта дорогостоящая затея стала предметом споров и опасений, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Fastboy Вид на Балтийскую косу и Калининградский залив с набережной города Балтийска. Россия

Канал через Балтийскую косу — часть нагнетающегося беспокойства по поводу пресловутой «российской агрессии», только теперь это не сотрясание воздуха, а инженерный проект со сметой около 880 миллионов злотых и не вполне понятным обоснованием. Мол, через этот канал можно будет эвакуировать польские части. Но, как метко выразился бывший главнокомандующий вооруженными силами Польши Мирослав Ружаньский, «только непонятно откуда и куда эвакуировать».

По словам Ружаньского, на акватории Вислинской лагуны, которую и предполагается соединить с Балтийским морем, действия военных кораблей невозможны из-за мелководья. Против постройки канала выступают также рыбаки и экологи, опасающиеся разрушительных последствий для прибрежной экологии из-за изменения солености воды. И в этом их опасения разделяют специалисты с российской стороны. Так стоит ли тратить миллионы долларов на этот «канал в никуда», не решающий даже гипотетических военных задач и опасный с точки зрения экологии?

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