Варшава скрывает истинную цель работ на Балтийской косе

Станислав Стремидловский, , 12:47 — REGNUM

Две известные в Польше персоны, бывший министр национальной обороны Антоний Мачеревич и бывший главнокомандующий вооруженными силами генерал-полковник Мирослав Ружаньский, обменялись публичными ударами на страницах польских изданий. И одним из пунктов их перепалки стал знаковый проект правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) — строительство канала из Балтийского моря в Калининградский (Вислинский) залив через Балтийскую косу, чтобы обеспечить проход своих судов из Балтийского моря в порт Эльблонга в обход Калининградского морского канала.

Большие сомнения в необходимости такого решения выражают Европейская комиссия и Россия. Есть простой вопрос: зачем нужно тратить 880 миллионов злотых из польского бюджета на этот проект? Во время прошлогодней избирательной кампании в органы местной власти участие в символическом начале работ принял сам председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский, взяв в руки лопату. Хотя самоуправление Поморского воеводства, где находится Эльблонг, выступало против перекопок. Варшава до сих пор заявляла, что таким образом она собирается решать проблемы развития своей экономики. Но сейчас выясняются интригующие подробности. В большом интервью деловой газете Dziennik Gazeta Prawna, в котором экс-министр обороны сводил счеты со своими врагами в генеральских погонах, прозвучали следующие слова Мачеревича: «Пан генерал Ружаньский ясно также сформулировал опцию, которую следует назвать российской геополитической опцией: он был и есть противником открытия заблокированной Россией дороги на Балтику посредством перекопа Вислинской косы».

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Польши не выдержал и ответил на страницах популярного портала Onet. Он рассказал, что в свое время от него требовали найти обоснование работам на Балтийской косе, но проблема в том, что с военной точки зрения таких аргументов нет. Поскольку расположенная в этом районе Вислинская лагуна непригодна для маневров даже самых маленьких военных корабликов. «Меня пытались убедить в том, что после перекопки Вислинской косы можно будет эвакуировать военные части из Эльблонга по воде, — говорил генерал. — Только как, куда и для чего? У этих экспертов Мачеревича, вероятно, никогда не было карты перед глазами». Однако сегодня, съязвил Ружаньский, «оглядываясь назад, я начинаю видеть некоторую правду, которую тогда не заметил. Принимая во внимание, что в будущем польские моряки будут экипированы штурмовыми каяками и понтонами, можно предположить, что военно-морской флот сможет свободно действовать в Вислинском заливе. Но в то время, как главнокомандующий, я не разглядел этого хитрого плана пана Мачеревича и его заместителя Бартломея Грабского».

Конечно, вряд ли эта полемика остановит планы PiS, которая подписалась под проектом работ именем своего лидера. Представители правящей партии обвиняют всех, кто выступает против, в том, что они «повторяют российскую аргументацию», а значит «являются предателями родины». Но если судить по опросу, который в марте опубликовала газета Rzeczpospolita, то поддерживают идею создания канала 44% поляков, 36% — не поддерживают, 10% — либо никогда не слышали о проекте, либо не имеют своего мнения. Не слишком ли много «предателей»? И дело тут не в «российских аргументах». На днях с публикацией, посвященной работам на Балтийской косе, выступила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Ее варшавский корреспондент указал, что против этого «гигантского проекта» протестуют «либерально управляемый регион» (самоуправление Поморского воеводства — С.С.), экологи, граждане, «немногие оставшиеся рыбаки», а также туристическая отрасль, где «выражается страх перед эрозией песчаных пляжей», хотя есть и те, кто ожидают «увеличения числа иностранных туристов».

То, что эти возражения совпадают с тем, что говорят в России, явно свидетельствует об обоснованности опасений. Варшаве стоит еще раз внимательно к ним прислушаться. Как заявил в начале этой недели в интервью ТАСС глава администрации Калининградской области Антон Алиханов: «Мы, Российская Федерация и Польша, совместно пользуемся Калининградским (Вислинским) заливом, и, несомненно, этот проект должен был быть согласован с нами. Мы на этом настаиваем, исходя из двустороннего договора между Россией и Польшей. Мы боимся, что у нас пропадет рыба, потому что изменится уровень солености воды в заливе, а на польской стороне, где планируются работы по строительству, происходит нерест разных видов рыб. Они сами себя ущемляют, нас ущемляют». И главный вопрос (который мы вынесли в начало), заданный губернатором: «Зачем они это делают? Зачем тратить на это миллионы долларов? Непонятно». Судя по отповеди, которую дал экс-министру Мачеревичу генерал Ружаньский, непонятно не только нам в России, но и в самой Польше.