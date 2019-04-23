Санкт-Петербург, 23 апреля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил изучить мнение горожан о проекте реконструкции оранжерей у Таврического сада, где частный инвестор намерен создать новое общественное пространство.

Александр Беглов

Также, с учетом мнения петербуржцев, может быть пересмотрено назначение территории на Петроградской стороне, где планировалось построить так называемый судейский квартал для Верховного суда РФ.

«Нужно услышать мнение горожан по этому вопросу», — сказал Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства, где рассматривался проект реконструкции комплекса оранжерей.

Как сообщало ИА REGNUM, проект предложил реализовать холдинг Ginza Project на основе концессионного соглашения в срок до 2024 года.

«Вся работа должна быть максимально открытой. Когда мы говорим о формировании общественных пространств, необходимо обратить внимание на первое слово — общественные», — подчеркнул Александр Беглов.

По его словам, любой инвестиционный проект, тем более в центре города, должен проходить строгий общественный контроль, с учетом альтернативных предложений.

Это требование относится и к территории на Петроградской стороне, где было давно запланировано строительство судейского квартала — комплекса зданий для Верховного суда РФ, который, как предполагается, объединится с Арбитражным и переедет из Москвы в Петербург.

«Это уникальная площадка. Рядом Петропавловская крепость, стрелка Васильевского (острова), Зимний дворец — все самые важные архитектурные шедевры. Мы это должны учитывать», — сказал на совещании Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

По мнению врио губернатора, этот проект «требует серьезной переоценки с точки зрения пользы для жителей и гостей города».

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Напомним, на проспекте Добролюбова в Петербурге должен был появиться комплекс зданий общей площадью 224,6 тыс. кв. метров, включая сам Верховный суд РФ, Судебный департамент, инженерно-технический блок, парковку, а также Дворец танцев Бориса Эйфмана на 30 тыс. кв. метров. Жилой комплекс, в котором судьи и сотрудники аппарата получат 600 квартир, займет 77,6 тыс. кв. метров. Дворец танцев Бориса Эйфмана сможет принять 1200 зрителей в большом зале и 300 — в малом.

Общая площадь зданий «судебного квартала» — 224 600 кв. метров. Проектировщики — ООО «Евгений Герасимов и партнёры» и архитектурное бюро SPEECH. По данным СМИ, стоимость возведения комплекса зданий в Петроградском районе Санкт-Петербурга составит не менее 48 млрд рублей.