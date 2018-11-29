Смольный пытается ускорить переезд Верховного суда в Петербург

Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Смольный пытается ускорить переезд Верховного суда РФ в Петербург. Об этом на 48 пленарном заседании МПА СНГ 28 ноября заявил врио губернатора северной столицы Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов поприветствовал участников заседания в Таврическом дворце, объявив, что Петербург является «колыбелью российского парламентаризма», так как именно в этом здании начала свою работу I Государственная дума Российской Империи.

«Современный Петербург с полным основанием можно было бы назвать правовой столицей России. Сегодня у нас работает Конституционный суд РФ», — напомнил Беглов. Он добавил, что и Верховный суд РФ должен навсегда передислоцироваться в Петербург.

«Мы делаем всё, чтобы он как можно быстрее переехал к нам», — сообщил Александр Беглов.

Напомним, в сентябре 2018 года стало известно, что переезд Верховного суда России из Москвы в Петербург откладывается на неопределенный срок. Судебный квартал на Петроградской стороне, на который были выделены значительные бюджетные средства, до сих пор не завершен, произошел очередной срыв «освоения» крупной суммы по контракту. Заметим, что и заказчик, и генеральный подрядчик судебного квартала имеют прямое отношение к администрации президента РФ.

Последним допсоглашением к госконтракту заказчик и подрядчик «перебросили» неосвоенные 22,3 млрд рублей на 2021 год. Изначально планировалось, что в 2021 году в новые здания уже переедут судьи, стройку следовало закончить еще в 2020 году, однако, поскольку указанная сумма составляет более 60% от всего объема контракта, эти перспективы кажутся крайне маловероятными.

Добавим, «судебный квартал» площадью почти 225 тыс. кв. метров появится на проспекте Добролюбова в Петербурге. Там разместятся сам Верховный суд РФ, Судебный департамент, инженерно-технический блок, парковка, Дворец танцев Бориса Эйфмана на 30 тыс. кв. метров, а также жилой комплекс площадью более 77 тыс. кв. метров, где судьям и сотрудникам ВС РФ предоставят 600 квартир.

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