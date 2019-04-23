Москва, 23 апреля, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Около половины жителей России (49%) характеризуют отношения с США как плохие, 5% — как хорошие, 3% — как в чём-то плохие, а в чём-то хорошие. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

По мнению большинства граждан РФ (45%), в последнее время отношения между России и США ухудшились. В ближайшее время ждут улучшения отношений 19%. Полагают, что ничего не изменится, 44% опрошенных.

Большинство опрошенных (67%) считают, что руководство России должно стремиться к улучшению отношений с Америкой, 18% — против налаживания отношений с этой страной.

В том, что России следует самой проявить гибкость для смягчения ситуации и улучшения отношений с США, уверены 18% респондентов. 68% — придерживаются мнения, что России следует держаться твёрдо и не идти на уступки.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведён 7 апреля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля советник президента США Фиона Хилл провела переговоры с помощником российского лидера Дмитрием Ушаковым. Были затронуты вопросы двухсторонних отношений.

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