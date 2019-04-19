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СМИ: Вашингтон оставил без ответа предложение РФ не допустить ядерной войны

Политика

Предложения по стратегической стабильности были переданы США ещё в октябре 2018 года

Москва, 19 апреля 2019, 09:34 — REGNUM  Россия предложила Соединённым Штатам принять совместное заявление глав государств о намерение двух стран избегать конфликта и не допустить ядерной войны. Соответствующие предложения по стратегической стабильности были переданы Вашингтону ещё в октябре 2018 года. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

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При этом отмечается, что Вашингтон до сих пор никак не отреагировал на это и не прислушался к совету. Как заявила пресс-секретарь посольства США в РФ Андреа Калан, США по-прежнему «привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности страны, их союзников и партнёров». Она отметила готовность Вашингтона к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, «которые отвечают этим критериям».

Добавим, что в ключевом пункте проекта совместного заявления президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, подготовленного Россией, отмечается, что «в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».

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Главы государств должны были объявить о начале совместных действий, направленных на то, чтобы избежать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны. Также предлагалось принимать меры для предотвращения несанкционированного или случайного применения ядерного вооружения.

Однако Вашингтон как раз в октябре 2018 года объявил о предстоящем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон запускает процедуру выхода из ДРСМД, подписанного между СССР и США в 1987 году. После этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре.

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Ядерное оружие
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