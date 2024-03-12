Вашингтон, 23 апреля, 2019, 05:02 — ИА Регнум. Ирану следует изменить свое «поведение», которое якобы идет во вред жителям страны, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Джон Болтон

«Иранскому режиму следует понять, что необходимо изменить свое поведение и прекратить дестабилизирующую деятельность, которая вредит только иранскому народу», — заявил Болтон.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Болтон уже призывал Иран изменить свое поведение. Тогда, в ходе своего выступления на конференции, посвященной иранскому вопросу, Болтон заявил, что Иран ждут серьезные последствия, если власти страны не согласятся «изменить свое поведение».