Тегеран, 22 апреля, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) готов перекрыть Ормузский пролив в ответ на намерение США обеспечить «полный запрет» экспорта нефти из Ирана, 22 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние

«Если нам запретят его использовать, мы его закроем», — заявил журналистам командующий ВМС КСИР Али-Реза Тангисири.

Контр-адмирал Тангисири добавил, что у военных «не будет ни капли сомнений» в случае необходимости «защищать иранские воды».

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