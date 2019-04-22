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МИД Турции отверг решение США о нефтяных санкциях против Ирана

Политика

Решение Вашингтона не приведёт к региональному миру и стабильности

Анкара, 22 апреля 2019, 18:53 — REGNUM  Решение властей США не продлевать режим исключения некоторых стран из нефтяных антииранских санкций навредит иранскому народу и не принесёт мира и стабильности в регион, заявил 22 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.

«Решение США о прекращении исключения ряда стран из ограничений импорта нефти из Ирана не послужит делу регионального мира и стабильности, а также навредит иранскому народу. Турция отвергает односторонние санкции в отношениях со своими соседями», — написал Чавушоглу.

Напомним, ранее Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и Турция пользовались отсрочкой санкций США на импорт нефти из Ирана.

Президент США Трамп 22 апреля объявил о решении более не продлевать режим исключения из санкций против нефтяного импорта Ирана.

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Турция и США
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