Москва, 22 апреля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 22 апреля с начала недели обновила годовой максимум, а также продолжила рост к среднесрочной цели $80 за баррель, подтвердив тем самым основной сценарий роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Резкий рост цен на чёрное золото был вызван пока неподтвержденной информацией о том, что Госдепартамент США хочет распространить санкции против Ирана на другие страны, которые будут импортировать иранскую нефть. Сейчас под «исключение» попадает ряд стран: Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция.

«В целом нефть сейчас пользуется безусловной поддержкой, однако во втором полугодии ситуация может измениться. В июне намечена встреча в рамках ОПЕК+, на которой может быть пересмотр сделки. При этом, судя по последним комментариям, единого мнения о том, стоит ли сделку продлевать, пока нет», — пояснил эксперт.

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