Берлин, 22 апреля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вышла на первое место по популярности в шести землях восточной Германии. Об этом свидетельствует опрос института Emnid, подготовленный по запросу издания Der Bild.

(сс) Olaf Kosinsky Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ)

Если бы выборы в бундестаг состоялись сейчас, в землях бывшей ГДР АдГ набрала бы 23% голосов. Ведущая партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) набрала бы 22%, «Левые» — 18%. Следом расположились бы Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 14%, «Зеленые» с 12% и Либеральная партия с 5%.

Эти результаты значительно разнятся от опросов в западных землях, а также от общефедерального рейтинга партий.

Как сообщало ИА REGNUM, в общегерманском рейтинге RTL/n-tv Trendbarometer от 22 апреля лидируют ХДС, «Зеленые» и СДПГ.

Ближайшие выборы, в которых предстоит участвовать партиям — это выборы в Европейский парламент 23−26 мая. 1 сентября 2019 года пройдут выборы в ландтаги Саксонии и Бранденбурга, 27 октября — Тюрингии. Все эти территории относятся к востоку Германии.