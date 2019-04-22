Уход Меркель не помог ХДС выбраться из кризиса – опрос

Берлин, , 12:48 — REGNUM Замена Ангелы Меркель на Аннегрет Крамп-Карренбауэр во главе «Христианско-демократического союза» (ХДС) не помогла ведущей германской партии выбраться из кризиса. Как показал рейтинг RTL/n-tv Trendbarometer от 22 апреля, за партию по-прежнему готовы голосовать менее 30% избирателей.

Если бы выборы в бундестаг состоялись в минувшее воскресенье, за ХДС и ее спутницу — партию «Христианско-социальный союз» (ХСС) — проголосовали бы 28% избирателей. Это на 4% меньше, чем в январе-феврале 2019 года.

На втором месте в рейтинге расположились «Зеленые» с 19%. 2% им уступает Социал-демократическая партия (СДПГ). Четвертую строчку с 13% занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Рейтинг замыкают Свободная демократическая партия Германии (СвДП) с 9% и «Левые» с 8%.

Если бы граждане Германии могли напрямую избирать канцлера, 30% проголосовали бы за Крамп-Карренбауэр, 13% — за председателя СДПГ Андреа Налес. Еще декабре 2018 года разница между ними составляла 36% в пользу Крамп-Карренбауэр. В виртуальном сражении Крамп-Карренбауэр с вице-канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) первая получила 26% голосов, второй — 24%.

Кроме того, 56% респондентов не верят, что какая-либо из партий может действительно справиться с проблемами в стране. Исследователи опросили 2004 человека в период с 15 по 18 апреля. Погрешность может составлять +/ — 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года канцлер Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС. Эту партию она возглавляла в течение 18 лет. Популярность партии значительно снизилась осенью 2018 года, что показали опросы избирателей по всей стране, а также выборы в ландтаги Баварии и Гессена.