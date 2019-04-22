Москва, 22 апреля, 2019, 13:35 — ИА Регнум. С 2019 года в России налоговые органы будут рассчитывать земельный налог физическим лицам по новым правилам, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Игорь Грабарь. Новая дача (фрагмент). 1903

Впервые вводится коэффициент, ограничивающий рост налога не более чем на 10% по сравнению с предшествующим годом.

Также расширен перечень льготников, имеющих право уменьшить сумму налога на земельный участок площадью шесть соток. Теперь право на эту льготу имеют лица, имеющие троих и более несовершеннолетних детей.

Подробнее: Пенсионерам разрешено не платить налог на шесть соток земли

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, позволяющие всем категориям пенсионеров не уплачивать земельный налог на участки площадью в шесть соток.

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