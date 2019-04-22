Москва, 22 апреля, 2019, 10:43 — ИА Регнум. У жителей России самой востребованной онлайн-услугой являются банковские операции (61%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Также часто граждане РФ через интернет оплачивают налоги и различные штрафы (45%), на третьем месте по популярности — передача показаний счетчиков воды и оплата услуг ЖКХ (40%).

33% опрошенных онлайн покупают билеты на самолет или поезд. Записываются на прием к врачу 29%, заказывают такси с помощью интернета 27%, покупает билеты в кино, театр или на концерты 21% граждан РФ.

Самой непопулярной онлайн-услугой является покупка одежды, электроники и бытовой техники (12%).

Опрос проведен 18 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за время работы портала государственных услуг mos.ru с 2011 года электронными сервисами воспользовались более 1 миллиарда раз.

Подробнее: Электронными услугами Москвы воспользовались более 1 млрд раз