Владивосток, 22 апреля, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Практически полностью перекрыт доступ студентов в корпус S Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке, где располагается спортивный зал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы. В самом спортзале рабочие сооружают подобие сцены.

FEFUofficial Кампус ДВФУ на о. Русский

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Тем не менее наблюдатели, знакомые с обеспечением режима безопасности во время визитов в ДВФУ президента России Владимира Путина, высказывают сомнение, что корпус S станет основным местом встречи глав государств. Высказываются предположения, что встреча будет проходить в каком-то другом корпусе университета.

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«Скорее всего, в корпусе S пройдёт какой-то концерт или театрализованное представление», — сообщил источник в ДВФУ.

Служба безопасности ДВФУ ужесточила пропускной режим на территории, где должна пройти встреча глав России и Северной Кореи.

Так же говорится о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, по ряду выявленных признаков, скорее всего, прибудет в столицу ДФО не самолётом, а на своём специальном поезде, и пробудет на острове Русский в период с 24 по 26 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в России, однако дата и место переговоров пока не называются. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это делается из соображений безопасности.