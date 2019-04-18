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Путин встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

Политика

Встреча состоится во второй половине апреля

Путин встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 18 апреля 2019, 15:30 — REGNUM  По приглашению президента РФ Владимира Путина Россию посетит лидер КНДР Ким Чен Ын, 18 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Ким Чен Ын посетит Россию во второй половине апреля.

«По приглашению Владимира Путина Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля», — говорится в сообщении Кремля.

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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