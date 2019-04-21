Киев, 21 апреля, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Для прекращения огня на Донбассе необходимо развернуть «мощную информационную войну». Об этом заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Мы (новые власти Украины) будем делать информационную войну, чтобы закончить войну на Донбассе, — заявил Зеленский. — … У нас есть креативные идеи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля текущего года на Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным всех экзит-поллов, Владимир Зеленский набрал около 72−75% голосов избирателей, у действующего главы государства Петра Порошенко — 23−25%.

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