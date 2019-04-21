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Штаб Порошенко: Надеялись на Западную Украину, но чуда не случилось

Политика

Порошенко проиграл второй тур выборов в Галичине

Штаб Порошенко: Надеялись на Западную Украину, но чуда не случилось
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 21 апреля 2019, 21:26 — REGNUM  Один из ближайших соратников Петра Порошенко, народный депутат Сергей Березенко признал, что команда действующего президента ждала «чуда» от Западной Украины.

Об этом он заявил в комментарии изданию «Левый берег».

Для западных областей «чуда не произошло», — констатировал в комментарии Березенко.

«На востоке и юге она выросла, на западе — нет… Мы рассчитывали, что на пасхальные праздники поедут на западную Украину (заробитчане, — ред.). Не знаю, они поехали, или нет… но явка не увеличилась», — сказал констатировал соратник Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что в первом туре президентских выборов во Львове была зафиксирована наибольшая по стране явка и наибольший результат у Порошенко. Однако, согласно данным экзит-поллов, во втором туре на Галичине 21 апреля победу одержал уже Зеленский, набравший около 56% голосов. На Юге и Востоке Украины актер набрал 86−88%.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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