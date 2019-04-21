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Порошенко заявил, что в Прибалтике и Грузии нет реальных выборов

Политика

На Украине прошел второй тур президентских выборов

Порошенко заявил, что в Прибалтике и Грузии нет реальных выборов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кадры

Киев, 21 апреля 2019, 20:50 — REGNUM  Украина является единственным постсоветским государством, где у граждан есть «реальное, а не бумажное право сменить власть тогда», когда они считают это нужным, написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 21 апреля, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщалось ранее, Порошенко признал свое поражение на выборах, зачвил о предстоящем уходе в оппозицию и о намерении работать на благо страны.

Как сообщалось ранее, по данным всех экзит-поллов, Зеленский выиграл второй тур выборов, набрав около 72−75% голосов. У Петра Порошенко — 23−25%.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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