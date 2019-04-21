Голосование на выборах президента Украины началось в США
Вашингтон, 21 апреля, 2019, 16:46 — ИА Регнум. В США на территории украинских дипломатических ведомств начали открываться участки для голосования на выборах президента Украины. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в соцсети Twitter.
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Посольство Украины. Вашингтон
«В США началось голосование во втором туре выборов президента Украины», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2019 г. на Украине проходят президентские выборы. На высший руководящий пост страны претендуют два кандидата — политик Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
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