Глава БПП: «После выборов Украина продолжит выполнять минские соглашения»

Киев, , 16:12 — REGNUM «Минские соглашение сохраняют санкции в отношении Кремля, а также оберегают жизни украинских воинов в Донбассе». Об этом 21 апреля на брифинге заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов.

«Минские соглашения ключевые и их нужно выполнять… Мы делали все, чтобы минские соглашения выполнялись. Мы сделаем все для того, чтобы наш курс по всем основным направлениям сохранялся», — обещает Герасимов.

Он считает, что новоизбранный президент продолжит придерживаться минских соглашений и не пойдет на их нарушение.

«Есть санкции против Кремля. Эти санкции делают главное — сохраняют жизни украинским воинам, потому что держат Кремль от очень активных действий. Эти санкции привязаны к минским соглашениям. Именно это ключевая причина, потому эти договоренности должны быть в фокусе внимания и должны быть продолжены», — добавил Герасимов.

Депутат также заявил, что в 2014 году украинская армия «освободила 2/3 Донбасса».

«Мы помним 2014 год, когда каждый день приходили печальные сообщения с фронта, когда был захвачен почти весь Донбасс. Сегодня, к счастью, война остановлена там… 2/3 Донбасса освобождено — Славянск, Краматорск, Константиновка, Мариуполь были под оккупацией. Сегодня если вы спросите их: «Где они хотят жить — в Украине или там, где они оказались на 2−3 месяца?». Ответ будет однозначный — в Украине», — добавил Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что проблему войны на Донбассе нужно решать дипломатическим путем, в частности продолжением минского процесса.