Эр-Рияд, 21 апреля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Как минимум четверо террористов ликвидированы полицией в Саудовской Аравии. Об этом 21 апреля сообщил телеканал «Аль-Арабия».

(сс) Francisco Anzola Эр-Рияд. Саудовская Аравия

Террористы совершили попытку нападения на участок криминальной полиции, расположенный на севере Эр-Рияда в пригороде эль-Зальфа.

По предварительным данным, террористы были вооружены пулемётами, взрывными устройствами и коктейлями Молотова.

О пострадавших и жертвах со стороны полиции либо мирного населения не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о серии взрывов на Шри-Ланке, в результате которых погибли более 180 человек, в том числе 35 иностранных граждан.